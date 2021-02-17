Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, поділилася новим кадрами з новим образом

До того, як стати моделлю Міла працювала помічником адвоката. Зараз же, набираючи популярність в Instagram, як блогер і модель Кузнєцова не скромничає і показує досить сміливі образи.

Міла регулярно відвідує спортзал і намагається підтримувати свої пишні форми тіла в тонусі. При цьому не забуває зірка спілкуватися з аудиторією і розповідати про себе. У нових роликах в сторі Кузнєцова показала новий образ для прогулянки і виставила бюст напоказ. Однак через те, що форми яскравої блондинки занадто великі, повністю охопити їх не змогла навіть камера.

Як можна зрозуміти, особливо видатна частина тіла Міли і її гордість-груди 15 розміру. Причому, це натуральні груди, а не накачана силіконом. Міла пояснює своїм фанатам дуже часто, як відчувати себе комфортно в будь-якій ситуації і не соромитися свого тіла, незалежно від його розмірів.

До цього красуня в пікантному вигляді гуляла серед трави. Кузнєцова задивилася на листочок і навіть відкрила рот від подиву. Кадр вийшов цікавим і привабливим.

"Як же схоже) фото незрівнянне. Милашка", "ти прекрасна на кожному фото", " фігура просто шик. Ви дуже красива"," чудове фото ,ти така класна на ньому"," твої вигини зводять мене з розуму", " Вау. Коли ти встигла зробити таке фото?", "Дуже класне фото, ти як завжди на висоті", "Тащуся від твого купальника. Де ти його купувала?", "Вражає!",- написали фанати.

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