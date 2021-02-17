Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна вирішила піти по стопах своїх колег продюсерів

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Юлія опублікувала фото з чоловіком і молодою миловидною дівчиною. Як виявилося, зоряне сімейство вирішило наслідувати приклад артистів-продюсерів Діми Монатіка і Потапа, які крім сольної кар'єри займаються і іншими артистами, допомагаючи молодим зіркам досягти успіху.

"Хвилююче, але пора представити вам нового артиста:) ЯРІМА @yarima_music підписуйтесь, щоб стежити за тим, як будуть збуватися мрії юної дівчини! Ми вже почали роботу над авторськими треками, попереду фотосесія, зйомки відео і розігрів на Олімпійському. Відчуваю себе феєю. Спасибі @pepsiukraine, що дали шанс Ярімі зазвучати", - підписала фото зірка.

У коментарях талановитій парочці залишили масу приємних слів.

"Вітаємо! Як же Яріма схожа зовні на Вас", "Ви, до речі, схожі з цією дівчинкою", " виглядає, як ваша дочка. Дуже велика зовнішня схожість, як на мене", "я спочатку подумала що це ваша сестра, дуже схожі, тільки процвітання майбутній зірці", "Нехай все виходить @mariekovaalenko сяй яскраво!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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