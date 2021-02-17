Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка чекає первістка, похвалилася зростаючим животиком
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, демонструючи округлі форми. Як відомо, знамените сімейство зараз насолоджується відпочинком. Катерина публікує фото і відео з курорту.
Нещодавно вона хвалилася, що ходила на вечерю з чоловіком без телефонів, що стало для них незвичайним досвідом. Судячи з усього, парочка дуже залежить від гаджетів, про що Катерина не упустила можливості нагадати.
Вона опублікувала відео, зняте по дорозі в їдальню. У кадрі Репяхова продемонструвала свій кругленький живіт. Також в кадр потрапив Віктор Павлік, який завис в телефоні.
"Так ми і ходимо з чоловіком) як зомбі в телефонах. На обід", - поскаржилася дівчина.
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Варто відзначити, що на відео засвітилася лисіюча голова Павлика, який останнім часом став дуже коротко стригтися. Ймовірно, артист намагається приховати шевелюру, яка рідшає. Про це неодноразово писали шанувальники в коментарях під свіжими фото зірки.
"Постарів сильно", "а що з волоссям?", "З молодою дружиною треба тримати себе у формі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика налякала втомленим виглядом і розповіла про труднощі: "вже в непритомність падала".
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