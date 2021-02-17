Український телеведучий Володимир Остапчук показав, що з ним і його дружиною сталося на Мальдівах

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram ведучий шоу "Маска" опублікував вельми провокаційне фото. На ньому його дружина Христина стояла вип'ятивши свій живіт. Дівчина була одягнена в білий купальник, який підкреслив досить значний животик, схожий на живіт вагітної жінки.

Остапчук став на коліна і поцілував живіт коханої. Крім цього, телеведучий залишив провокаційне повідомлення під фото, яке відразу ж спровокувало бурю емоцій в коментарях.

"Головна новина з Мальдів. Спасибі all inclusive за те, що набрали по 3 кг кожен", - підписав фото Остапчук.

У коментарях парочці залишили привітання, а також масу жартів.

"Цей пост всі дочитають до кінця!", "Це ми накаркали)", "клас, хороших людей повинно бути багато", "майстер сенсацій))) приходь до нас працювати", "Це там що всі на Мальдівах вагітніють?", "Ось же ж генератор інфоприводів", "Вітаю зі щасливими кілограммчиками!",- пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що сімейство Остапчуків близько двох тижнів відпочивало на Мальдівах. Там парочка насолоджувалася товариством один одного і ділилася з шанувальниками хорошим настроєм.

Нагадаємо, що Остапчук з косою "злився" в пристрасному поцілунку з учасником шоу "Маска": "тьху блін, чоловік в жіночій...".

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