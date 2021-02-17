Відомий український хореограф, зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко, похвалилася яскравими кадрами з відпочинку в ОАЕ

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відразу кілька сторіс, в яких показала, як проводить час на курорті. Шоптенко виявилася вельми активним туристом, оскільки крім часу, проведеного на пляжі, вирішила відвідати всі визначні пам'ятки Дубай.

У себе в сторіс Шоптенко показала, як побувала на знаменитому хмарочосі Бурдж-Халіфа, в неймовірно красивому акваріумі, а також сходила подивитися на фонтани. На всіх відео жінка знімала себе сама. При цьому вона відчувала непідробний захват від побаченого і раділа як дитина. Мабуть, саме так виглядає щастя.

"Буду сумувати за такими планами на день", - підписала відео зірка.

Раніше ми писали, що Шоптенко поділилася кадрами з пляжу. Красуня вирішила повноцінно відпочити після участі в численних телепроектах. Як відомо, крім "Танців" Олена також засвітилася в шоу "Маска", де вона ховалася під маскою Лисички. На свіжому фото Шоптенко показала, як проходять її дні на курорті з коктейльчиком і навушниками.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" заманила відвертими образами: з кашкетом, в шкірі і без білизни.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" вразила виглядом в дивному бікіні:"фігура хлопчика 12 років".

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" в невидимій білизні показала, що робить зі своїм тілом вранці:"ділюся ним...".