Нова зірка талант-шоу "Голос країни" Ірина Бояркіна здивувала шанувальників спільним фото з відомим артистом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з епатажним українським виконавцем, переможцем "Х-фактора" Костянтином Бочаровим, більш відомим під псевдонімом Melovin.

На фото Ірина сиділа на стільці, міцно притулившись до артиста. Вона щиро посміхалася і виглядала щасливою. Melovin теж був трохи схвильований. Видно, що йому приносила задоволення компанія Ірини.

«І кров кипить, коли згадую, як ми з @melovin_official запалювали в Нацвідборі на @eurovision.ua 2018. Мел, вітаю з прем'єрою нової, чудової пісні! Звучить, як завжди, дуже круто!",- підписала фото зірка.

У коментарях Ірині залишили масу приємних слів і компліментів.

"І кров кипить, а на душі прохолодно», «які приємні спогади», «він наше сонечко, а вам велике спасибі», «3 роки минуло», «спасибі, що Ви підтримували Меловін'а, пам'ятаю, як ніби, було вчора», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ірина і Melovin брали участь у Нацвідборі на Євробачення, де підтримували один одного. Крім цього, обидва артисти є випускниками "Х-фактора" різних сезонів.

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