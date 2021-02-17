Дочка співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна захопила дорослою зовнішністю

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram було опубліковано фото дівчинки, на якому вона постала в казковому образі. На Лізі було надіто красиве платтячко поверх білої сорочечки. Волосся юного обдарування було розпущене, біляві локони спадали нижче плечей. Образ доповнював красивий вінок у волоссі і червона іграшка в руках.

"Приходить день, приходить година,

І розумієш: все не вічне!

Життя безсердечно вчить нас:

Про те, що час швидкоплинний", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали захоплюватися зовнішністю зіркової дівчинки.

"Гарненька, Лізонька! Дивовижна!", "Красоточка Лізочка. Щастя тобі і всій Вашій родині!", "Слова, слова вони як вітер", "лялечка!", "Лізочка, диво!!! У тебе все попереду і буде багато всього цікавого!!", "Красуня супер", «яка доросла вже», "особливе фото", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Максим Галкін і Алла Пугачова виховують двійнят Гаррі і Лізу. Діти зоряної пари ростуть неймовірно талановитими і всебічно розвиненими. Вони співають, танцюють, вивчають мистецтво і науку.

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