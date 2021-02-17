Відомий фотограф, суддя "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила округлими формами у відвертому вбранні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала архівне фото, яке буквально звело її шанувальників з розуму. Дівчина позувала в сукні з екстремальним декольте. Виріз був настільки величезним, що було видно нижню білизну зірки. Крім цього, пишний бюст красуні так і норовив вистрибнути назовні. Образ став ще пікантніше завдяки білій перуці.

"Кожен раз, коли дивлюся на ці фотографії - подумки записуюся на стрижку і солом'яний блонд. Але не знаю, чи не буду згодом плакати по рудим і довгим. Що скажете?",- підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу компліментів і порад.

"Сонечка, руденьких так мало, не треба вам ваше волоссячко псувати, для цього є перуки", "ви будете будь яка красива і це життя потрібно все спробувати", "не треба, у вас дивовижне своє волосся", "Руді і довгі - дуже вас прикрашають!", "Ви неперевершена з будь-яким волоссям! Але руді це ваша фішка", " ні! У Вас дуже розкішне волосся!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що безбашенні Плакидюк і Астаф'єва пішли врознос на відпочинку і показали свої пригоди: "якщо ви дядько, зателефонуйте нам".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала фото в ліжку і видала свій готельний номер: "Не боїтеся?..".

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