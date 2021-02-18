Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду, який передбачає зростання пенсій у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та їх індексацію

Як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, рішення було прийнято на засіданні уряду 17 лютого.

Доходи Фонду встановили у розмірі 495 млрд грн. З них власних доходів (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327,95 млрд грн, з яких 293,9 млрд грн - надходження з єдиного соцвнеску.

Витрати ПФУ очікуються на рівні 495,5 млрд грн.

З держбюджету в ПФУ надійде 195,3 млрд грн: 28 млрд на сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб, решта 167 млрд грн - на виплати пенсій по військовослужбовцям, покриття дефіциту.

Бюджет також передбачає підвищення виплат:

65-річним пенсіонерам з січня та Грудня у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),

компенсації особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років

підвищення пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з липня та грудня поточного року.

У 2021 році буде проведено перерахунок пенсій, або індексація, що також враховано затвердженим бюджетом.

При цьому міністр соціальної політики Марина Лазебна попереджає, що якщо в Україні не введуть накопичувальні пенсії, які будуть існувати паралельно з діючими, то вже через 30 років пенсія скоротиться в півтора рази і становитиме всього 18% від зарплати (зараз – це 29%, а раніше було 56%). Про це пише прес-служба міністерство.

За словами міністра, з такою демографічною ситуацією, тіньовим ринком праці і трудовою міграцією, як в Україні солідарний рівень пенсії завжди буде недофінансованим.

Відзначається, що вводити обов'язковий накопичувальний рівень пропонують для людей з важкими і шкідливими умовами праці з 2022 року, для інших - з 2023 року.

"Сума внеску на початку складе всього 2% зарплати щомісяця. Тому це не вдарить по гаманцю людей. Додатково до цих внесків на свій рахунок кожного учасника системи 2% щомісяця платитиме роботодавець. Отже, людина відразу отримає вдвічі більше, ніж перерахував сам", - додала Лазебна.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вже цього року в Україні запустять накопичувальні пенсії.

Однак експерти відзначають, що накопичити на пенсії зможуть ті, кому зараз менше 30 років, а ті, хто старше 35 років, будуть змушені або відкладати багато, або зможуть накопичити копійки.

Нагадаємо, нова виплата пенсій українцям: в ПФУ озвучили важливу деталь, коли і скільки грошей виділили.

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