Помер російський і советсткі актор Андрій Мягков, широко відомий за роллю головного героя у фільмі "Іронія долі або з легким паром"

Про це в четвер, 18 лютого, повідомляє прес-служба Московського Художнього театру ім. Чехова.

Зірка фільму "Іронія долі» і "Службовий роман" помер на 83-му році життя у себе вдома. Його тіло знайшла дружина.

За попередніми даними Mash, актор помер від гострої серцевої недостатності.

Нагадавши, Мягков народився в Ленінграді 8 липня 1938 року. У 1960-х закінчив Школу-студію МХАТ і почав служити в театрі «Современник».

Вперше Андрій Мягков з'явився на екранах в 1965 році з роллю дантиста Чеснокова в комедії «Пригоди зубного лікаря». Але популярність йому принесло багаторічна співпраця з режисером Ельдаром Рязановим.

Радянський і російський актор театру і кіно отримав визнання після гучних фільмів Ельдара Рязанова: «Іронія долі, або з легким паром», «Службовий роман» і «жорстокий романс».

У числі інших фільмів за участю Мягкова помітними подіями кінематографа стали» Дні Турбіних" (1976), "Гараж" (1980), "Гонки по вертикалі" (1983), "На Дерибасівській хороша погода, або на Брайтон-Біч знову йдуть дощі!.

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