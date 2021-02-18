Леся Никитюк показала свого друга Костянтина, обмовившись про "останній шанс"

Леся Нікітюк відома телеведуча, обожнює веселити фанатів своїми зухвалими витівками. Часто в сторіс Instagram Леся показує відео, в яких розповідає про свої пригоди, цей раз не став винятком, Леся познайомила шанувальників зі своїм другом, пише Politeka.net.

На відео Леся познайомила шанувальників зі своїм другом Костянтином. Леся розповіла, що зустріла свого друга, і з огляду на те, що вона незаміжня, і він не одружений вони вирішили відкрити спільний бізнес. Леся розповіла, що це буде ресторан "Останній шанс". Варто сказати, що обидва були задоволені й раділи своїй вигадці.

"Ресторан "Останній шанс" - зводимо самотні серця!",- тут же придумали слоган гумористи.

Однак, як то кажуть в кожному жарті є частка правди. Мабуть, зірка Леся стала замислюватися про те, щоб створити сім'ю. Не так давно дівчина засвітила колечко на безіменному пальці. Вона розповіла, що розробила план Б у разі, якщо ТБ в Україні залишилося максимум 5 років.

Леся показала масивну обручку на руці. А також дівчина хвалилася тим, як виглядає дитяча кімната в її квартирі, де поки що оселився її пухнастий улюбленець Рафік.

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