У Мережі з'явилися цікаві кадри з вечірки 43-річної телеведучої Василіси Фролової

Як відомо, остання знаходиться при надії, а тому влаштувала на свій день народження, що пройшов недавно, дівич-вечір, включаючи "baby shower", розсекретивши стать майбутньої дитини.

Серед запрошених гостей була ведуча Катерина Осадча, співачка Джамала, світська левиця Кароліа Ашіон та інші.

На офіційній сторінці "Світського життя" опублікували кадри з заходу, передає Politeka.net.

"It's A boy😉 телеведуча Василіса Фролова відзначила іменини і baby shower!",- йдеться в підписі.

На знімках щаслива Фролова позувала поруч з 37-річною Осадчою. Образ останніх викликав подив у публіки. Катерина була в закритій довгій сукні молочного відтінку зі спідницею-кльош і в шкіряному береті лілового кольору. А Василіса в ніжно-персиковому об'ємному платті та сірому піджаку.

"️️Що за бабця🤔?!", - відреагувала одна з користувачок, під коментарем якої розгорнулися справжні баталії.

"Що за манери? 🤦"; "👈Осадча - вчителька гарна! 💯👌"; "👈тьотя, що вам не подобається? питання про бабку? а що, вона "дівчинка"? Пенсія на носі, а їм грати в "дочки-матері" захотілося! Баба, вона й в Африці баба, та коли тобі 45..."; "вам би до окуліста. Самі ж старієте, бо із зором проблеми 😊"; "👈мені до старості, як до Берліна пішки!"; "Щось непомітно, що вам так далеко до старості. Мені теж далеко. Але врешті-решт ми всі колись будемо старшими. І про вік якось не дуже розумно говорити"; "Василіса тааак покращала в положенні😍 🔥❤️"; "Чим страшніше - тим модніше😂".

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