Акторка Анна Саліванчук втиснула струнку фігурку в спокусливу сукню

Як повідомляє Politeka.net, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і популярна українська актриса Анна Саліванчук опублікувала у своєму Instagram пікантне фото, на якому з'явилася в дивовижному образі. Як видно, красуня знята зі спини, але трохи повернула голову до об'єктиву, вона стоїть в цікавій позі, витягнувши руки вгору.

Перед камерою Анна з'явилася у відвертій чорній сукні з цікавим сріблястим декором, під якою немає білизни. Цей наряд повністю оголив витончену спину красуні і підкреслив пружні сідниці. Волосся актриси зібране у високу акуратну зачіску, на її обличчі легкий макіяж, а у вухах оригінальні сріблясті сережки.

У підписі до фотографії Саліванчук поділилася думкою про те, що іноді варто більше собі дозволяти. "Дозвольте собі просто нічого не робити. Як не парадоксально, сучасне суспільство і стиль життя нав'язало нам таку заборону", - пише актриса. Вона вважає, що іноді можна собі дозволити з'їсти ще один шматок цього торта.

Шанувальники в захваті від нового образу зіркової красуні, Анні пишуть в коментарях безліч компліментів і втішних слів. "Який шикарний вигляд", "Красуня", "Просто шикарна", "Красива", "Дуже красива", "Просто чарівна", "Розкішна сукня", - пишуть користувачі в коментарях до публікації Саліванчук.

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