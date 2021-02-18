Популярна співачка, дружина ПотапаНастя Каменських стала жертвою шахраїв

Як передає Politeka.net, артистка розповіла про це на своїй сторінці в соцмережі Інстарам.

"Друзі, фейковий розіграш! Будь ласка, не переходьте за подібними посиланнями і не беріть участь. Це шахрайська акція! Свої конкурси я проводжу виключно на особистій сторінці в Instagram», - написала співачка.

Зазначимо, раніше про шахраїв, які використовують її ім'я попередила телеведуча Катерина Осадча. Вони в мережі Instagram так само розсилали повідомлення про неіснуючий конкурс.

"Вони пишуть, що ви стали фіналістом конкурсу. Ні в якому разі не відкривайте ці повідомлення. Швидше за все, це посилання на злом вашого аккаунта. Будьте пильними. Вся інформація про конкурси є на моєму акаунті. Не піддавайтеся шахраям!» ,- попередила телеведуча.

Ще раніше активізувалися аферисти, які обманюють фанатів "Квартал 95", пропонуючи участь в деяких розіграшах. Тоді використовували ім'я Євгена Кошового.

"Ніяких розіграшів, ні Студія "Квартал 95", Ні я особисто-не проводимо. Не ведіться на це розлучення! З "розвідниками" боремося, намагаємося їх банити... Не ведіться і тим більше не витрачайте останні гроші. Офіційні розіграші проводяться тільки на офіційних сторінках "Квартал 95" і акторів. Перестаньте вихлюпувати свої емоції на інших!",- прокоментував ситуацію артист "Кварталу 95".

Нагадаємо, що Каменських засвітила обличчя без косметики в компанії "волохатої" подружки: "Потап заріс?".

Як раніше писав сайт Politeka Каменських блиснула натуральною красою і викликала заздрість українців: «Як же Потапу пощастило».

Politeka раніше повідомляла, що щаслива Каменських з величезним букетом не стримала почуттів при Потапі: "Чекаємо маленьких Потапчиків".