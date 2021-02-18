Американська співачка і актриса Демі Ловато ледь не позбулася життя в результаті передозування наркотиків

28-річна зірка відверто розповіла про те, що їй довелося пережити в новому документальному фільмі: «Демі Ловато: танцюючи з дияволом».

Подія, яка перевернула все її життя сталося в 2018 році. ЕеТогда Ловато знайшли без свідомості і ледве відкачали в лікарні. Лікарі говорили, що їй залишалося жити від п'яти до десяти хвилин, якби вони не приїхали вчасно.

Зірка перенесла три інсульти і серцевий напад після передозування. Повністю відновити здоров'я так і не вдалося.

«У мене залишилося пошкодження мозку, і я до сих пір відчуваю вплив цього. Я не можу водити машину, тому що у мене зіпсувався зір і з'явилися сліпі плями... мені також довгий час було дуже важко читати», — розповіла журналістам Демі.

При цьому Ловато стверджує, що не хотіла б нічого змінити в своєму минулому.

"Все це повинно було статися, щоб я засвоїла уроки, які отримала. Це було болісно, і, озираючись назад, іноді мені стає сумно, коли я думаю про біль, яку мені довелося винести. Але я ні про що не шкодую. Я пишаюся тим, ким є сьогодні", - сказала вона.

Співачка зазначила, що розповідаючи свою історію, хоче допомогти іншим.

"За останні пару років я почула багато історій про своє життя і про те, що, на думку людей, сталося. Тому хотіла б прояснити ситуацію. Якщо це може вам допомогти. Я сподіваюся, що може. Зрештою, це було моєю метою: допомогти людям з такими ж проблемами", - сказала Демі.

Вона додала, що у неї, як у кішки, дев'ять життів. Але зараз вона проживає вже дев'яту.

У фільмі з'являться і рідні Демі, а також її колеги і друзі Елтон Джон і Крістіна Агілера, які поділяться своєю точкою зору на кар'єрне зростання зірки і її прагнення подолати своїх демонів.



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