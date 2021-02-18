Відома модель Джоджо Бейбі, яку називають копією Кім Кардаш'ян, показала себе перед дзеркалом

На фото Джоджо позує в біло-синьому смугастому бікіні, яке складалося переважно з ниточок. Красуня стояла у ванній перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. Бейбі зовсім не переживала, що зона бікіні практично не прикрита, хвалячись пишними формами. Апетитний бюст ледве помістився в такий купальник, тому фанати могли оцінити розкішний розмір моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочеш, влаштую роздачу?",- написала красуня під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Що за Малятко!", "Занадто красиво", "потрібна дійсно велика толстовка", "ви виводите відпочинок на новий рівень", "Її Королівська гарячність", "Мені подобається твоя зовнішність", "я розслаблюся з тобою".

Ми писали, що відома модель Джоджо Бейбі обтягнула свої форми тонкою тканиною.

Цього разу блондинка опублікувала селфі, яке вона зробила, направивши телефон На дзеркало.

Тонке боді обтягнуло пишний бюст зірки, а завдяки великим вирізам оголилися округлі стегна.

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