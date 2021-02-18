Мішель Андраде і Позитив похвалилися спільним знімком в жаркій країні

Підопічна Потапа Мішель Андраде похвалилася спільним кадром з Позитивом в новому амплуа – ведучої "Орла і решки". Дівчина розповіла у своєму блозі, що Покотила з Позитивом в Болівію. Про це пише Politeka.net.

Мішель успішно будує кар'єру співачки в українському шоубізі, однак про роль ведучої, та ще й з таким напарником як Позитив, давно мріяла.

На фото вони позують удвох з Позитивом на тлі неба і пальм. Мішель показує язичок, кадр вийшов дуже завзятий.

Співачка зізналася, що раніше ходила на кастинг "Орла і решки":

"Мало хто знає, що пару років тому я брала участь в кастингу "Орла і решки" і не пройшла його! Але мріяти не перестала і в найнесподіваніший момент стала ведучою самого класного тревел проєкту! 10 ювілейний сезон, ще й у моїй рідній Болівії", - написала натхненна співачка.

Тепер у фанатів з'явилося багато тем для обговорень, в тому числі що Мішель відвезла Позитива подалі від його колишньої напарниці по групі Наді Дорофєєвої.

"Ого, не знали", "Ви так добре виглядаєте🔥", "Найкрасивіша пара", "Позитив тепер каламутить з малою", "Тільки-но дивувалися 😍 такий хороший, теплий випуск 😍 😍 😍 дуже сподобалося❤️", "Классссс дуже круто 😍 Мішелька, ти мега крута! Обожнюю Болівію)", "Вже дивлюся нереально❤️🔥🔥😍😍", "😮Ух ти!", "Круто бачив прем'єру вашого тревел шоу воно було нереально крутим🔥 🔥 🔥", - написали шанувальники знаменитості.

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