Українська співачка Злата Огневич влаштувала фотосесію в білизні

Відома артистка любить грати з фантазіями фанатів, пише Politeka.net. Цього разу співачка показала свої вигини, надівши мереживний ліфчик.

Красуня постала в такому вигляді в ніжній фотосесії.

Злата позувала на килимі, біля дивана. Зірка блиснула бюстом в мереживній білизні на тонких лямках, а красиві стегна обтягнула спідничка.

Огневич відкидала голову назад, посміхалася в камеру і хвалилася собою на повний зріст.

"Любов до естетики і краси у мене з дитинства 🙌 🏾 Я Пам'ятаю повітряну, красиву нижню білизну моєї мами 🤍 і як я мріяла носити таку ж, коли виросту)) мрії збуваються, як Ви знаєте! Я можу сказати, що цей особливий одяг надає мені особливі відчуття 🌷...Дівчатка, зізнаюся Вам в коханні 🦋",- написала співачка.

За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Красива!!! 😍 😍 😍 ", "Як можна бути такою нереально красивою Zlata🙏 😉 😘"," Ви прекрасні!!!👏 👏 👏 ", "Злата, як же вам личить ", "кицюня-Кицюня"," ангел"," ви дуже красива"," красотуличка😍 😍", " 🔥Златочко ви просто краса. Чому досі не прикрасили обкладинку жодного з чоловічих журналів. Адже краса не вічна і потім будете шкодувати, що не відобразили себе в піку краси", "Злата, тобі більше підходить український)", " 😍 😍 😍 витончено вишукано заманливо !!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Неймовірна, чарівна, фантастична і просто чудова, Злата❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич в купальнику вразила позами на пляжі, вставши на коліна: "мені шалено подобається".

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