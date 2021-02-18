Фаворитка "Голосу країни" Марія Рак зізналася про те, Для кого вона прийшла на проект

Марія Рак, співачка, яка 10 років тому брала участь в шоу "Х-фактор", розгорнула крісла тренерів і увійшла в команду Дмитра Монатіка, з яким колись виступала на одній сцені. Про це співачка розповіла в бесіді з УНІАН, передавати Politeka.net.

Марія заявила, що сцена, це її стихія і зона комфорту. Перша думка, яка відвідала співачку в павільйоні "Голоси країни" була про те, що вона нарешті відчуває себе "у своїй тарілці".

В інтерв'ю співачка розповіла, що довгий час не виходила на сцену, вона присвятила себе вихованню дитини, для якого хотіла стати "супер-мамою", а тепер прийшла підкорювати слухачів для того, щоб син пишався нею.

В інтерв'ю Марія зізналася, що попри те, що вона підтримує дружні стосунки з Монатіком, не сказала йому про свою участь. Співачка зізналася, що Дмитро їй дуже подобається, і вона їм навіть захоплюється, з перших днів знайомства.

Після того як відбувся відбір учасників, всі тренери збирають свої команди за лаштунками. За словами Марії, Монатік підійшов до неї та заявив, що для нього було несподівано почути її на відборі.

"За лаштунками він сказав: "Маша, так несподівано, ти не уявляєш", на що співачка заявила, що спеціально не говорила про свою участь.

Тоді Монатік похвалив її:"Це було правильно".

Також Марія розповіла, що дуже цінує те, що Дмитро впізнав її, адже насправді вона йшла "вчитися" цілеспрямовано до нього. "Якщо чесно, що я йшла саме до Діми", - заявила Марія.

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