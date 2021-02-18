З'явилися подробиці смерті російського і радянського актора Андрія Мягкова

Актор втратив свідомість вночі і помер у своїй квартирі, пише КП.

Дружина актора Анастасія Вознесенська викликала "швидку", але лікарі не змогли його врятувати. За попередніми даними, артист помер від гострої серцевої недостатності.

Російський актор Станіслав Садальський у свою чергу розповів про унікальну особливість Мягкова. Про це він написав у своєму Instagram.

"Зараз в голові крутиться тільки одне: "Бідна Ася..." шалено шкода, майже 60 років разом, це одне ціле, як він любив і берег її!" — написав Садальський про взаємини Андрія Мягкова з його дружиною-актрисою Анастасією Вознесенською.

Артист пише, що у пари, яка разом більше 50 років, були просто унікальні взаємини.

"З коханими не розлучайтеся", - це про них, це з тих рідкісних випадків, коли»один на мільйон". Унікальна сім'я в нашому гидкому і продажному кіносвіті. Світла, ніжна, любляча, віддана один одному. Асенька! Найтепліші мої слова тобі!

Андрій! Прости, дорогий, любимо тебе завжди", — поділився Садальський.

Трагічна звістка сколихнула шанувальників знаменитого актора.

"Дуже гірко. Світла пам'ять", "Тонкий, багатогранний, улюблений актор", "Легенда, найсильніший актор", "Прощай, наш улюблений Женя Лукашин", "Дуже шкода! Світла пам'ять великому акторові", "Єдиний актор у світі, який завжди різний у ролях. Мій найулюбленіший актор назавжди", - пишуть в мережі.

Як відомо, Андрій Мягков отримав широке визнання після гучних фільмів Ельдара Рязанова: "Службовий роман", А також "Іронія долі, або з легким паром", де виконав роль Жені Лукашина.

Нагадаємо, несподівано пішов з життя популярний російський актор, трагічні подробиці.

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