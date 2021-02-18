"Ти - мій подарунок у цьому житті"

Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками +" Влад Яма зворушливо привітав дружину з днем народження

38-річний танцюрист, який зараз зимує разом з сім'єю в сонячному Майамі, опублікував на своїй сторінці в Instagram спокусливе фото дружини Лілії і лаконічне, але дуже душевне привітання. При цьому про вік дружини Яма тактовно промовчав, передає Politeka.net.

На знімку красуня-дружина хореографа постала в нюдовом топі, що вдало підкреслив її розкішний бюст, а також світлій обтягуючій спідниці. Поза і ракурс зробили кадр дуже ефектним: Лілія красиво прогнулася, закинувши одну руку за голову, а другу склавши під грудьми.

"MY BIRTHDAY GIRL🎉не пам'ятаю, скільки там тобі сьогодні, але для мене Ти - наймолодша, найкрасивіша, найніжніша, наймудріша і найкоханіша! Ти - мій подарунок в цьому житті. Ти талановито готуєш, жартуєш і танцюєш! Посміхайся, радій життю, а ми цьому посприяємо!) Любимо тебе нескінченно! З днем народження! Твої Я-Ми 🎈", — написав Влад.

Шанувальники зіркової пари приєдналися до привітань у коментарях: "Красуня! Фото дуже цікаве! 🔥Вітаю іменинницю, всіх благ); Прекрасні слова!❤ ️ ; Ви прекрасна як завжди!!!!!!! 😍❤️".

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свої "нічні справи", блиснувши м'язами.

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