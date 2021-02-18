Відома модель Інна Горячковская, яка володіє 15-м розміром грудей, показала себе в ефектному образі

На фото Інна позувала в наряді з великим декольте, в якому можна помітити прозору білизну. Горячковська доповнила образ вінком на голові, а волосся зібрала в косу. Модель стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. Як виявилося, таке вбрання зірка вибрала для передачі "Звана вечеря". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





На другому фото Інна вже була в квітковому платті з великим декольте, в якому можна побачити обтягнутий червоними мотузочками бюст. Модель доповнила образ золотою прикрасою на шиї, а знімала себе максимально близько, щоб зробити акцент на величезних "диньках", завдяки чому кадр вийшов досить спекотним.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться додати: "немислимий розмір, просто космос".

Повідомлялося, що відома модель Інна Горячковська поділилася невеликим роликом з новим образом.

На невеликому ролику модель вирішила показати форми в черговий раз з вельми вдалого ракурсу.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром влаштувала непристойні танці на "званій вечері", вразивши найстійкіших

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром не змогла втиснути величезні "бомбочки" в рятувальний круг

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста продемонструвала свої багатства в мереживах



