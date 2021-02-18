Зірка показала себе у всій красі

Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер влаштувала танці перед камерою

Зірка не тільки є талановитою артисткою, але також і займається випуском власної лінії одягу, передає Politeka.net.

Цього разу красуня постала в легкій чорній сукні на тонких бретельках. Принт з квіточок додав вбранню ніжності.

Тканина струмувала по тілу, підкресливши всі його достоїнства - пишні груди й тонку талію.

Надя блиснула бюстом в глибокому декольте вбрання. Вона рухалася перед камерою в гарячому танці.

Шикарна зірка заворожувала фігурою з різних ракурсів й "котячою" пластикою.

Крім пишних грудей не можна не відзначити пружні сідниці, які також підкреслила легка тканина.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, Мейхер отримала масу приємних слів в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в Хмельницькій області.

З 11 років майбутня зірка займалася в гуртку народно-естрадного танцю, вона з колективом виступала на різних заходах.

У 2000 році майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".

У дуеті з Оленою Вінницькою, Надія завоювала величезну популярність. Зараз артистка вважається однією з найуспішніших екс-"віагринок".

Пекуча брюнетка виступає зі своєю концертною програмою, а також знімається в серіалах, привертаючи увагу великої кількості шанувальників.

Нагадаємо, що хтива Мейхер в червоних шовках блиснула "забороненим плодом": мистецтво зваблювання.

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