Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер влаштувала танці перед камерою
Зірка не тільки є талановитою артисткою, але також і займається випуском власної лінії одягу, передає Politeka.net.
Цього разу красуня постала в легкій чорній сукні на тонких бретельках. Принт з квіточок додав вбранню ніжності.
Тканина струмувала по тілу, підкресливши всі його достоїнства - пишні груди й тонку талію.
Надя блиснула бюстом в глибокому декольте вбрання. Вона рухалася перед камерою в гарячому танці.
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Шикарна зірка заворожувала фігурою з різних ракурсів й "котячою" пластикою.
Крім пишних грудей не можна не відзначити пружні сідниці, які також підкреслила легка тканина.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, Мейхер отримала масу приємних слів в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в Хмельницькій області.
З 11 років майбутня зірка займалася в гуртку народно-естрадного танцю, вона з колективом виступала на різних заходах.
У 2000 році майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".
У дуеті з Оленою Вінницькою, Надія завоювала величезну популярність. Зараз артистка вважається однією з найуспішніших екс-"віагринок".
Пекуча брюнетка виступає зі своєю концертною програмою, а також знімається в серіалах, привертаючи увагу великої кількості шанувальників.
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