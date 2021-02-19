У мережі порівняли, як виглядав співак Дмитро Монатін на початку своєї кар'єри і зараз

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували на Instagram-сторінці"Зірковий шлях".

"Співак MONATIK на початку кар'єри і зараз. За роки творчості артист неабияк змінився, так що тепер невід'ємні атрибути Його образу - шапка і велика борода. Друзі, а який @monatik_official Вам подобається більше? 1 або 2? Діліться в коментарях", - йдеться в пості.

Відзначимо, Монатік дійсно помітно змінився. Здається, що на опублікованих знімках дві різні людини. Серед помітних змін крім зачіски, бороди і шапки також впадає в очі те, що артист набрав вагу.

Фотографії активно коментують в мережі.

«На 1 фото, Як Джек Горобець», "Відгодувався", "йому б схуднути", "Від'ївся", "який він гарний на першому фото", "у нього дуже круті образи! Він крутий співак!", "На 1 дуже схожий на Білана», «думала, що зліва-Діма Білан», «мені теж зліва на Діму Білана схожий🙈...імідж тоді був такий", - пишуть в коментарях.

Раніше Діма Монатік захотів трохи порадувати своїх шанувальників архівним відео своєї незабутньої поїздки в Барселону, де співак знімав відео подорожі для свого влога.

Монатік знову оживив в пам'яті яскраві моменти, почавши з кумедної гри в долоні, коли він "телепортувався" зі своєї гримерки у відкритий автобус в Барселоні, всього лише прикривши камеру руками.

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