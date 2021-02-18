Українська телеведуча і зірка "1+1" Марічка Падалко звернулася до українців після низки моторошних НП з дітьми

18 лютого вже п'ята дитина, цього разу в Києві, потрапила до лікарні, наковтавшись таблеток. За версією поліції, до цього підбурюють челенджі в соцмережах, але жодного конкретного знайти не вдалося. На своїй сторінці в Instagram Падалко розмістила актуальну інформацію з цього приводу і вирішила дізнатися думку українців, передає Politeka.net.

Телеведуча відразу підкреслила, що в Україні діти можуть легально купити ліки без рецепта, адже жодного заборонного закону у нас немає. Також Падалко підняла питання, яке викликає великі дискусії, — відповідальність школи за те, що трапилося.

"Від роботи на період слідства відсторонили директору ліцею в Боярці. Ні, проти неї поки не висунули жодних офіційних звинувачень. Але, можуть. Бо одразу кілька законів передбачають, що поки триває навчальний процес, відповідальність за дитину несе школа. Я не стверджую, що це абсолютно справедливо, а лише констатую, що такі реалії законодавства існують", — пише телеведуча.



Підписники в коментарях поділилися своєю думкою з приводу необхідності заборони продажу ліків дітям, а також неможливості повного контролю в школі:

"1. Винних шукати не треба. 2. Провізор не може відповідати за дії дітей,а отруїтися можна чим завгодно. 3. Школа не може стежити за кожним кроком дитини. 4. треба розмовляти, розмовляти і розмовляти з дітьми";

"Діти 12 років і вдома в аптечці можуть знайти багато (це про провізорів), а переміщення по школі, хто може заборонити? У такому віці можливостей багато...вихід-всередині сім'ї, бесіди. Теж в шоці, страшно...";

"Дуууже шкода педколектив, важкий рік, а тут такі випадки😢. А горю батьків немає меж";

"Жах! Дивилася сьогодні новини вранці з вами, шок! Наші діти нікуди не виходять зі школи під час навчання. У нас з цим строго. Питання, чому продають дітям без дорослих ліки? У дітей треба обмежувати контакт з телефоном, і всю інформацію перевіряти,де і що вони всього гуглять. Ми так дітей перевіряємо".

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