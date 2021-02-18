Переможниця десятого сезону шоу" Холостяк" Даша Ульянова позувала на стадіоні

Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала фото, зроблене з трибун стадіону. Кадр дівчина розмістила на своїй інста-сторінці, пише Politeka.net.

На фото дівчина стоїть в спортивних штанях і об'ємній теплій куртці, заховавши руки в кишені. Весь лук у Даші чорного кольору. По почервонілому обличчю дівчини видно, що вона підмерзла.

"Перший раз взимку на стадіоні)). Дуже холодно 🥶", - написала знаменитість.

Фанати згадали, такий кадр вже був у Даші, але на ньому модель була з Максом. Нагадаємо, це сталося тоді, коли Даші вдалося отримати одне з найромантичніших побачень на проєкті "Холостяк". У рідній Одесі Макс вирішив зустрітися з Дашею на стадіоні "Чорноморець". Прямо посеред зеленого поля, в оточенні порожніх трибун Дашу чекав романтичний обід. Під час того, як дівчина прийшла до столу, її зустрів голос Макса, який віщав з гучномовця.

Однак тепер все було не так романтично, та ще й холодно. Фанати підтримали Дашу:

"Бомбезна🔥 🔥 🔥"," ви дуже красива 🔥😌❤️💋😍😘", "Прям як тоді з Максом) просто згадалося😍, але зараз ти ще набагато краще❤️", "по фото не скажеш, справжня красуня", - написали шанувальники знаменитості.

Нагадаємо, що Ульянова з " Холостяка "спокусливо вигнулася, показавши, чим пишається найбільше:" подобається?".

Раніше портал Politeka писав, що біда трапилася з Ульяновою з" Холостяка "прямо на тренуванні, кадри:" як це можна було зробити?"

Також Politeka розповідав, що Ульянова з "Холостяка" показала красуню-маму і зізналася: "Тільки ти знаєш…".