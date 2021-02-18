Ведучий Микита Добринін, який завдяки шоу "Холостяк" знайшов своє кохання, поділився відвертим знімком з вагітною дружиною і особистими роздумами

На своїй сторінці в Instagram Добринін розмістив пікантне фото з Дашею Квітковою, яка зараз знаходиться на 19-му тижні вагітності і готується подарувати чоловікові сина, пише Politeka.net. У кадрі Микита позує в одних штанях, демонструючи м'язистий торс. Даша ж в чорному боді і грубих черевиках сіла чоловікові на руки.

Микита закликав підписників не поспішати у стосунках і шукати справжнє кохання: "Ее бійтеся поки бути одні🤞. Їжте на самоті, ходіть на побачення, спіть на самоті. У процесі ви дізнаєтеся про себе ще більше. Ви будете рости, ви зрозумієте, що вас надихає, ви будете створювати свої власні мрії, зміцнюватися в своїх переконаннях".

"І коли ви зустрінете людину, яка змусить кожну вашу клітинку танцювати, ви зрозумієте чому все було не даремно. Чекайте свою людину. Я прошу вас просто дочекатися цього, боротися за це, докласти зусиль для цього. Якщо ви вже знайшли все, що шукали, нехай це буде найкрутіший досвід🤍", — зворушливо написав Микита.

"Коханий 🤍", - відразу ж відповіла в коментарях Даша Квіткова.

Шанувальники зіркової пари в коментарях захопилися як знімком, так і проникливими словами Добриніна: "Яке гарне фото ❤️😍; Найщиріші, ви круті, бажаю пронести цей трепет один до одного через все життя; Бомбецьке фото, як на мене найкраще з кращих; До мурашок; Даші так личить вагітність 😍 🤗 ; Дуже проникливо і душевно!"

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна вразила одкровенням про передчасні пологи: "відчуваю себе..."

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна приголомшила схожістю з мамою, як сестри-близнюки.

Також Politeka писала, що вагітна дружина "Холостяка" Добриніна похвалилася подарунками для дитини: "які дорогі".