Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза підкорила шанувальників радісною посмішкою

Незважаючи на свій юний вік, 7-річна Ліза Галкіна встигла стати справжньою зіркою соцмереж завдяки зворушливим фото і відео, якими діляться її батьки. Як пише Politeka.net, на цей раз фото дівчинки спливло в одному з фан-акаунтів в Instagram.

На фото маленька Ліза знята вдома. Дівчинка одягнена в просту чорну футболку, а її волосся, судячи з усього, заплетене в косу. Ліза явно стоїть біля вікна, звідки на неї падає сонячне світло, як-би підсвічуючи волосся юної красуні. Ліза дивиться в камеру і щасливо посміхається.

"А ви теж любите Лізу?" ,- йдеться у підписі до фото.

Шанувальники юної знаменитості тут же відгукнулися на пост.

"Люблю Лізу і Гаріка дуже чарівні дітки", "Ліза так на А Б стає схожа тільки фігурка тата, особливо ніжки", "так любимо, як її можна не любити, світла, добра дівчинка!", "Спасибі мамі, татові дівчинка росте радісним і гармонійним дитиною. У ній немає злості і це головне", "як Ліза виросла!", "Промениста дитина", "дуже, таких одна на сто років", "Ліза почала дорослішати, змінюється. Буде красунею", - пишуть люди.

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