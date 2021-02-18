Актриса Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, продемонструвала ідеальні форми в сукні з відвертим вирізом

На своїй сторінці в Instagram 41-річна зірка опублікувала спокусливе фото, побажавши шанувальникам гарного дня. Автором зйомки став відомий фешн-фотограф Патріс ван Мальдер, передає Politeka.net.

Куриленко позувала в чорній сукні з оригінальним декольте і великим вирізом на грудях, продемонструвавши розкішний бюст у всій красі. Доповнили образ яскраві прикраси - кольє і браслет з діамантами, а також сережки. Особливої пікантності знімку надала поза актриси - вона лягла, піднявши руки і мрійливо відкинувши голову назад.

Підписники по достоїнству оцінили такий ефектний образ актриси, засипавши її тисячами лайків і компліментами в коментарях.

"Солодко і гаряче!; Найкрасивіша жінка на землі!; Це те, що мені подобається, міс Куриленко в діамантах. Вона виглядає приголомшливо; заходив, помилувався, порадувала; чудова краса, ти така вродлива; красива і розумна жінка. Дай вам бог більше класних ролей; цікава поза; шикарна фотографія !!! Не відірвати погляду", - пишуть захоплені шанувальники.

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