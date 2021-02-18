Варіантів було дуже багато

Глядачі шоу "Маска" разом із зірковими детективами - Настею Каменських, Олею Поляковою, Андрієм Данилком, Олегом Винником і DZIDZIO - продовжують ламати голову на тим, хто ж ховається під яскравими костюмами

На офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram з'явилося гаряче обговорення того, яка українська зірка може ховатися під маскою Кози, передає Politeka.net.

Відзначимо, в третьому ефірі "Маски" Андрій Данилко вирішив запитати у кози, чи знайомі вони, і отримав негативну відповідь. А Настя Каменських припустила, що під маскою ховається доросла людина, років 50-60.

Дискусія в мережі почалася з трьох запропонованих варіантів: Леся Нікітюк, Ольга Сумська і Маша Єфросиніна.

Українці ж у коментарях висловили найрізноманітніші припущення: "з поведінки Кози-Леся Нікітюк🐐; з першого ефіру думаю на Єфросиніну) не знаю чому😂; Холоденко; Катя Осадча; Ольга Сумська; Думаю, що жодна із зазначених не є козою; Нікітюк 10000%; Оля Цибульська; По-любому Джамала😍; Чисто по голосу, в першому ефірі почула свою улюблену виконавицю Наталію Могилевську 😉хотілося б вірити, що вона під маскою💕; думаю, що там Віра Брежнєва або Олена Кравець".

Нагадаємо, Андрій Данилко проговорився Троянді на шоу "Маска", що давно одружений: "я по п'яні можу..."

Як повідомляла Politeka, Полякова аж заволала, зрозумівши, хто Бабка на шоу "Маска", момент потрапив на відео: "я говорила вам!".

Також Politeka писала, що ведучий шоу "Маска" Остапчук показав пузатеньку дружину, наробивши галасу в мережі:" Це всі на Мальдівах вагітніють?".