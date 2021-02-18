Дружина українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк поділилася кокетливим фото в халатику з відпочинку на Мальдівах

У своєму Instagram красуня поділилася новим постом, в якому розповіла, що їй особливо сподобалося під час під час їх з чоловіком відпустки. Про це пише Politeka.net.

Так, Гірняк зізналася, що на відпочинку її телефон не дзвонив цілих 9 днів.

"Спочатку я думала, що це кошмар. Як це ніхто до мене не додзвониться?!! А потім я зрозуміла, що це ж кайф. Кайф коли телефон мовчить. Кайф коли тобі ніхто не дзвонить. Коханий поруч, Сонце, океан, що ще потрібно для щастя??? Так, однозначно, це був кайф, але його головне вчасно закінчити", - написала Христина.

Вона також поділилася своїм знімком з відпочинку на жаркому курорті. На фото Гірняк позує на тлі моря в одному білому халатику і з рушником на голові. Красуня кокетливо приспустила наряд з плеча, посміхаючись на камеру.

Її передплатники тут же почали обговорювати новий пост.

"Помічаю, що з приходом в наше життя мереж, навіть з найближчими починаєш при зустрічі обговорювати те, що бачив там", "я вас обожнюю", "шампанське або вінішко і книгу", "беріть на безлюдний острів з собою Володимира і шампанське - і буде вогонь", "Вови досить))) навіть книгу можна не брати. Думаю, ще багато чого не переговорено!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Остапчук з косою "злився" в пристрасному поцілунку з учасником шоу "Маска": "тьху блін, чоловік в жіночій...".

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