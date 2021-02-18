Колишня учасниця проєкту "Від пацанки до панянки" похвалилася спокусливими формами

Епатажна модель Анастасія Покрещук, яка "славиться" своїми нарощеними вилицями вирішила подарувати шанувальникам кадри нової фотосесії. Про це повідомляє Politeka з посиланням на її аккаунт в соцмережі.

На фото епатажна модель здалася в стильному "прикиді", тоненьких брюках, боді та шубці з леопардовим принтом. При цьому декольте боді було настільки бездонним, що ледь стримувало силіконові принади моделі.

Анастасія опустила погляд, щоб показати нереальний макіяж, і доторкнулася своїм величезним манікюром до улоговинки між накачаний "принад".

Модель написала, що задумалася про щось, проте невідомо про що. Її питання звучало так: "про що це я задумалася?"Після чого Покрещук рекламувала своїх дизайнера, візажиста і творця образів.

Дарма що те, що Анастасія виглядає, м'яко кажучи, незвично, і навіть в деякому роді збочено, це не заважає їй мати фанатів і шанувальників, які тут же засипають дівчину компліментами. Однак серед передплатниць моделі є і люди, які не перестають дивуватися Покрещук.

"Фігурка залік, але обличчя... Ну це перебір!", "Потворно, фуууу", "Ну, прям Мадонна!", З личком переборчик!", "Які титульки,🔥)))".

Багато фанатів вважають своїм обов'язком захистити свого кумира. Попри те, що Анастасія і сама така, що їй палець в рот не клади, захисниці радять тим, кому не подобається Покрещук відписатися від неї.

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