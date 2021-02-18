Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна показала шанувальникам свій новий образ, а сам колектив обрадував хорошою новиною

Так, на сторінці групи в Instagram з'явився свіжий пост, який надихнув багатьох фанатів. Про це пише Politeka.net.

Група повідомила своїм шанувальникам про майбутній концерт на стадіоні «Олімпійський». Музиканти планують провести шоу після тривалої перерви через карантин.

"Рівно 100 днів до шоу на Олімпійському", - йдеться в публікації.

Свій пост артисти супроводили фото, на якому група позує в повному складі. При цьому, увагу до себе тут же привертає фронтвумен Юлія Саніна.

За фото можна помітити, що красуня вирішила змінити образ. Так, Саніна отстригла чубок, вкоротила волосся і пофарбувалася в чорний. Вона позує в топіку і коротенькій шубці, а яскравим акцентом в її образі стала фіолетова губна помада.

Шанувальники групи з радістю відреагували на цю публікацію.

"Дуже чекаю зустрічі", "хоч би кордони відкрили", "Вау вау вау, крутоооо, мрія. Ви найкращі", "нехай все складеться", "Ох що буде, що буде", "Ого вже зовсім скоро", "ще зовсім небагато", "як швидко летить час», "Побачимося через 100 днів", - пишуть люди в коментарях.

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