Максим Галкін похвалився артистизмом дітей-двійнят і засвітив дивний інтер'єр підмосковного замку Алли Пугачової

На своїй сторінці в Instagram шоумен розмістив кумедне відео, на якому 7-річні Ліза і Гаррі жартують над знаменитим батьком, передає Politeka.net.

"Максим Галкін, яка зустріч! Можна підпис, будь ласка, автограф? Давайте Селфі!",- веселиться Гаррі на камеру, імітуючи іноземний акцент.

"Спасибі велике, Максим Галкін, ми пішли, нам пора. Бай-бай, Максим Галкін, мій кумир!",- підтримала Ліза і в кінці манірно пішла з кімнати.

"Хвилина слави 🤩", - лаконічно підписав домашній ролик Галкін.

На кадрах можна розглянути деталі багатого і наляпистого інтер'єру особняка Пугачової і Галкіна в селі Грязь під Москвою. Також в очі кидається портрет Алли Борисівни в "королівському" стилі, що стоїть на мольберті в широкій золотій рамі.

"Інтер'єр, звичайно, жах 😂", "а я найбільше звернула увагу на королівський портрет Алли Борисівни", — пишуть в коментарях.

Але, звичайно, ніщо не могло зіпсувати враження від дотепності і артистизму юних Галкіних. Шанувальники засипали і діточок, і їх батьків компліментами.

"Хвилина слави у дітей, а не у тата😂 і пішли по-англійськи у своїх справах😂; Навіть не уявляю, як це, бути дитиною таких знаменитих батьків... але видно, що вони не розпещені, усвідомлені дітки 👏; Ось це шанувальники!👍 😅 😍 І судячи з акценту, вони іноземці!😁 👍Застали зненацька!😂; Приколісти ще ті, А що буде далі?; Ось вони, гени і проявилися! 🔥; Ну яка Ліза артистична!!! Навіть кривляється геніально!👌"

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