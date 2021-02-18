Скандальна українська співачка MARUV показала зухвалий номер у новому костюмі з латексу
Виконавиця поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На кадрах Анна Корсун (справжнє ім'я співачки» показала, як рухається під пісню англійською мовою. Для свого імпровізованого номера MARUV вибрала відковане вбрання в своєму фірмовому стилі.
Так, співачка з'явилася перед камерою в чорному боді з латексу з такими ж рукавичками і чобітьми. Доповнили її образ колготи з імітацією панчіх, а також зухвалий «нашийник».
На кадрах MARUV присідає перед камерою, а потім зухвало рухається в такт з піснею, Не соромлячись крутити своєю напівоголеною п'ятою точкою.
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"Бомба-ракета, дівчинка-цукерка!",- підписала своє відео співачка.
Її шанувальники прийшли в захват від таких кадрів.
"Оуеее!! Чекаємо чергову жаришку від вогняної Марув», "Все з голим задом" « "шикарна«," Реально ракета! костюм вогнище», «ух Марув як завжди", " уууууу...... зараз набіжать черниці самітниці зі своїм ниттям і голосіннями", " це взагалі законно?", "Так вже приївся цей однаковий образ«," цукерка в латексній обгортці«,» Так жарко, що у мене від цього відео на вулиці сніг тане", - пишуть люди.
Нагадаємо, розкута MARUV блиснула білизною в компанії дівчаток в зухвалій сіточці, кадри спокуси:"взагалі вогонь діваха".
Як повідомляла Politeka, Кіркоров оцінив пишні форми MARUV в напівпрозорій білизні: "Алла Пугачова, здалося...".
Також Politeka писала, що MARUV в образі томної блондинки подражнила формами в ніжному мереживі:"здалося, що це Ірина Білик".