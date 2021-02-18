Скандальна українська співачка MARUV показала зухвалий номер у новому костюмі з латексу

Виконавиця поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Анна Корсун (справжнє ім'я співачки» показала, як рухається під пісню англійською мовою. Для свого імпровізованого номера MARUV вибрала відковане вбрання в своєму фірмовому стилі.

Так, співачка з'явилася перед камерою в чорному боді з латексу з такими ж рукавичками і чобітьми. Доповнили її образ колготи з імітацією панчіх, а також зухвалий «нашийник».

На кадрах MARUV присідає перед камерою, а потім зухвало рухається в такт з піснею, Не соромлячись крутити своєю напівоголеною п'ятою точкою.

"Бомба-ракета, дівчинка-цукерка!",- підписала своє відео співачка.

Її шанувальники прийшли в захват від таких кадрів.

"Оуеее!! Чекаємо чергову жаришку від вогняної Марув», "Все з голим задом" « "шикарна«," Реально ракета! костюм вогнище», «ух Марув як завжди", " уууууу...... зараз набіжать черниці самітниці зі своїм ниттям і голосіннями", " це взагалі законно?", "Так вже приївся цей однаковий образ«," цукерка в латексній обгортці«,» Так жарко, що у мене від цього відео на вулиці сніг тане", - пишуть люди.

Нагадаємо, розкута MARUV блиснула білизною в компанії дівчаток в зухвалій сіточці, кадри спокуси:"взагалі вогонь діваха".

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