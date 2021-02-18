Зірка популярного серіалу "Свати" Тетяна Кравченко вразила шанувальників своїм образом у хустці

Нове фото популярної актриси, яка запам'яталася багатьом по ролі Валюхи в серіалі «Свати», з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кравченко відображена в повсякденному житті. Так, актриса одягнена в чорну кофту і блакитну курточку. Її образ доповнюють світло-блакитну хустку, яку зірка пов'язала на голову, а також великі окуляри незвичайної форми. Актриса позує з мінімумом косметики на обличчі.

На знімку Кравченко виглядає щасливою і життєрадісною.

Шанувальники актриси тут же почали обговорювати її фото.

"Я вас просто обожнюю! Дивлюся "Сватів" кожен день! Цей фільм дає життєвої енергії в наш важкий час. Так хочеться побачити продовження цього фільму«, " ви чудова!!! Всіх Вам благ!", "Наша улюблена", " як добре вам в шарфику!", "Улюблена народом, наша рідна«," і Вам Тетяна Доброї ночі, спасибі велике за вашу роботу. Радуєте своєю творчістю і даєте позитивний заряд" « " обожнюю цю актрису! Справжня", "Прям не можу дізнатися«," спасибі велике за настрій і позитив. Здоров'я вам", - пишуть люди.

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