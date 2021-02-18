Відома пара українських ведучих - Юрій Горбунов та Катерина Осадча - поділилися зворушливим сімейним фото з нагоди дня народження сина

Новий знімок опублікував у своєму Instagram шоумен, повідомляє Politeka.net.

Так, щасливий батько вирішив похвалитися тим, що їх з Осадчою син відзначає день народження. Маленькому Івану 18 лютого виповнилося чотири роки.

"Так ніби тільки вчора ти народився! А сьогодні тобі вже 4 рочки! Будь здоровим і щасливим, синку! Ми тебе дуже любимо!", - написав Горбунов.

На фото вони всією сім'єю позують в строгих брючних костюмах. Пара ведучих і їх син одягнені в білі сорочки, чорні штани і жилети. У таких поєднаних нарядах сімейство виглядає дуже стильно.

При цьому, позують вони з яскравим фоном за спиною, який нагадує про свято. Маленький Ваня сидить в іграшковій машинці, а його батьки зворушливо обіймаються.

Шанувальники пари тут же почали вітати хлопчика в коментарях до посту.

"Щирі привітання Ванечке і щасливого дитинства«," З Днем народження. Нехай збуваються всі мрії«, "вітаю вашу чудову сім'ю" « "здоров'я вашому хлопчикові«," вітаю Ваню! Нехай росте здоровим і щасливим на радість батькам", - пишуть люди.

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