Відома українська співачка і зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія вразила новою сміливою фотосесією

Віра Кекелія на своїй сторінці в Instagram розмістила цілу серію кольорових і чорно-білих портретних фото, зроблених її колегою-співачкою з "Жіночого кварталу" і талановитим фотографом Мартою Адамчук, передає Politeka.net.

"Ось так зустріч на каву закінчується фотосесією з Мартою Адамчук ❤️", - написала артистка під ефектними знімками. Фото як в повний зріст, так і чисто портретні вийшли дуже живими і динамічними.

У кадрі Віра позує в чорній спідниці і майці, демонструючи струнке тіло і відмінну пластику. А стильна коротка стрижка в поєднанні з червоною помадою роблять образ неймовірно пристрасним.

Підписники по достоїнству оцінили і роботу моделі, і фотографа.

"Марта-талант, а Віра прям ідеальна модель; дуже круті фото; Мало того що співаєте як богиня, так і виглядаєте як королева, ну правда, дуже красива; Красиво 🔥; Вірочка, ви дуже красива, я з вами зустрічалася після Різдва в Романтиці, ще дуже проста, це приємно; Дуже круто...❤ ️ ",- пишуть в коментарях захоплені шанувальники.

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