Відомий український співак, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вразив незвичайними кадрами
Артист на своїй сторінці в Instagram опублікував нові фото, які розпалили цікавість користувачів Мережі, пише Politeka.net. Видно, що цю ніч Мірзоян провів не вдома.
«Ось така ніч попереду», - написав він пізно ввечері 18 лютого.
При цьому Мірзоян показав кадри в ретро, зроблені в одній із київських фотостудій. На них зображені харизматичні актори в одязі минулого століття та знімальна група.
На одному з кадрів посередині кімнати на стільці сидить тендітна блондинка з боків від якої стоять два чоловіки.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Скандалом обернулася зіркова вечірка для вагітної з Катериною Осадчою: "Що за бабця?"
Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак проговорився про небезпечну недугу Еллерта: "У чувака..."
Рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "молдавський серцеїд"
"Спочивайте з Богом": раптово зупинилося серце видатного українця, трагічні деталі
Мірзоян не став вдаватися в деталі і розповідати, що саме відбувалося на знімальному майданчику. Можливо, прихильники співака скоро зможуть насолодитися новим кліпом.
Після побаченого у фоловерів артиста виникло багато питань. «Що фільмуєте?», - питали його в коментарях. Однак співак вирішив тримати інтригу. «Щось фільмуємо», - ухильно відповів він.
Нагадаємо, раніше артист на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з Тонею Матвієнко, зроблені 10 років тому.
На фотографіях тоді ще майбутнє подружжя позує в студії звукозапису під час запису спільної пісні.
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян ошелешив заявою: "пропоную свої фоточки за недешево..."
Як повідомляла Politeka, Арсен Мірзоян показав підрослу дочку від Тоні Матвінко: "програма мінімум виконана"
Також Politeka писала, що збоченець накинувся на дочку Тоні Матвієнко, лякаючі подробиці: "Він притиснув і сказав…"