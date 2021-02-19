Відомий український співак, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вразив незвичайними кадрами

Артист на своїй сторінці в Instagram опублікував нові фото, які розпалили цікавість користувачів Мережі, пише Politeka.net. Видно, що цю ніч Мірзоян провів не вдома.

«Ось така ніч попереду», - написав він пізно ввечері 18 лютого.

При цьому Мірзоян показав кадри в ретро, зроблені в одній із київських фотостудій. На них зображені харизматичні актори в одязі минулого століття та знімальна група.

На одному з кадрів посередині кімнати на стільці сидить тендітна блондинка з боків від якої стоять два чоловіки.

Мірзоян не став вдаватися в деталі і розповідати, що саме відбувалося на знімальному майданчику. Можливо, прихильники співака скоро зможуть насолодитися новим кліпом.

Після побаченого у фоловерів артиста виникло багато питань. «Що фільмуєте?», - питали його в коментарях. Однак співак вирішив тримати інтригу. «Щось фільмуємо», - ухильно відповів він.

Нагадаємо, раніше артист на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з Тонею Матвієнко, зроблені 10 років тому.

На фотографіях тоді ще майбутнє подружжя позує в студії звукозапису під час запису спільної пісні.

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