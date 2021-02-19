В Україні посилять карантинні обмеження в ряді регіонів

Таке рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 лютого, передає прес-служба Кабінету Міністрів.

Повідомляється, що посилити карантин і контроль за його дотриманням необхідно у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях. Адже в цих регіонах істотно зросла захворюваність коронавірусом.

Органам місцевої влади рекомендували на окремих територіях, де були зафіксовані спалахи захворювання, обмежувати відвідування навчальних закладів, роботу закладів харчування та відпочинку, контролювати в'їзд/виїзд в населені пункти.

Також була озвучена необхідність підвищення здатності лікарень приймати більшу кількість хворих.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що ситуація зі стрибком захворюваності в кінці останнього місяця зими була прогнозованою. Адже в цей період, крім усього, спостерігається і збільшення випадків ГРВІ.

За словами Ляшка, вже визначені лікарні в регіонах, де розгорнуть Додаткові ліжкомісця з підведенням до них кисню.

Також головний санлікар закликав владу на місцях стежити за дотриманням протиепідемічних заходів після їх посилення, щоб не втратити контроль над ситуацією.

Зазначається, що у всіх регіонах, де статистика почала зростати, є проблеми з порушеннями роботи різних установ, особливо – громадського харчування та розважальних. Отже, контроль за правилами також повинен бути посилений.

Зазначимо, однією з найскладніших є ситуація із захворюваністю коронавірусом на Буковині. Там заявили про рекордну кількість госпіталізованих дітей, а всього заражень вже понад 50 тис.

За словами головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні, куди везуть дітей з усієї Буковини, Оксани Знак, такого, як зараз, не було з початку епідемії.

"Зараз в нашій лікарні ситуація складна. Протягом останнього тижня, десяти днів значно збільшилася кількість дітей, яких госпіталізують. Такий завантаженості інфекційного стаціонару у нас ще не було з початку епідемії", - розповіла вона.

Відзначимо, зважаючи на складну ситуацію на Прикарпатті готуються розгортати тимчасовий "ковідний" госпіталь.

З Києва туди привезуть обладнання для мобільного госпіталю: 120 ліжок, кожна з кисневим концентратором, кілька ШВЛов, і інше необхідне обладнання.

Мобільний госпіталь облаштують на базі Богородчанської ЦРЛ - це райцентр в 20 км від Івано-Франківська.

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