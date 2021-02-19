Розмір пенсійних виплат в Україні збільшать

Згідно із затвердженим бюджетом Пенсійного фонду, з 1 липня мінімальну пенсію піднімуть на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. При цьому максимальна пенсія зросте відразу на 850 грн – до 18 540 грн.

У липні перерахунок буде пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму. Разом з тим збільшаться і надбавки за наднормативний стаж (вони становлять 1% від мінімальної пенсії за кожен рік).

З 1 липня 2020 року в Україні прожитковий мінімум на одну особу становитиме 2118 грн на місяць (зараз 2027 грн).

Для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 липня буде встановлено такі показники прожиткового мінімуму: для дітей до шести років - 1859 грн; для дітей віком від шести до 18 років - 2318 грн; для працездатних осіб - 2197 грн; для осіб, які втратили працездатність - 1712 грн.

Пенсія встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних.

При цьому згідно з даними Мінсоцу, прожитковий мінімум повинен бути майже в два рази більше, ніж діючий.

Більш того, в бюджет країни закладають застарілі цифри. Якщо реальний прожитковий мінімум на пенсіонера становить 3370 грн, то в бюджеті – всього лише 1769 грн. Всі пенсіонери, які отримують пенсію нижче реального прожиткового мінімуму, знаходяться за межею бідності.

Раніше повідомлялося, що при затвердженні бюджету ПФУ доходи Фонду встановили обсягом 495 млрд грн. З них власних доходів (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327,95 млрд грн, з яких 293,9 млрд грн - надходження з єдиного соцвнеску.

Витрати ПФУ очікуються на рівні 495,5 млрд грн.

З держбюджету в ПФУ надійде 195,3 млрд грн: 28 млрд на сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб, решта 167 млрд грн - на виплати пенсій по військовослужбовцям, покриття дефіциту.

Також ми розповідали, за яких умов українці можуть розраховувати на максимальну пенсію (10 мінімумів).

Щоб отримувати такі виплати, українцю необхідно 35 років справно працювати і платити внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень.

Громадяни з середньою зарплатою можуть розраховувати приблизно на 3,5 тисячі гривень на місяць, а з "мінімалкою" - всього 1769 гривень.

Нагадавши, Нова виплата пенсій українцям: в ПФУ озвучили важливу деталь, коли і скільки грошей виділили.

Як повідомляла Politeka, пенсії рахуватимуть по-новому: кому терміново необхідно підтвердити свій стаж, " тим українцям, які..."

Також Politeka писала про підвищення пенсій в Україні, озвучена сума надбавки і вирішальна дата: "індексація планується..."