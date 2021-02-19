Мама скандальної артистки Наташі Корольової оригінально привітала доньку з народженням сина

Мама співачки Наташі Корольової, артистка Людмила Поривай поділилася на своїй сторінці в Instagram унікальним кадром з дочкою, виписується з пологового будинку. Саме фото було зроблено 19 років тому, коли народився онук Людмили.

Мама королевою також позувала на фото разом зі щасливими батьками Архипа. Зараз молода людина вчить японську мову, щоб стати перекладачем. Також молодий чоловік пішов по стопах батька і почав освоювати танці на піломі, як відзначають фанати.

"9 лютого 19 років тому народився мій онук Архип @grek_grex !!! Разом з Наташею всі 15 годин був поруч Марк Аркадійович Курцер я і мій зять @tarzan__ _ official ! Народжували весело з піснями !!!",- написала мама Наташі.

Фанати відповіли відразу:

"Многая йому літа! Архип чудові хлопець! Вам здоров'я. Фото краще просто! ❤ ️ ; З Днем народження чудового вашого онука Архипа😍 😍 😍!!!Здоров'я, благополуччя всій Вашій дружній родині!; З Днем Народження Архипа! ; Архип будь здоровим і щасливим успіхів і всіх благ 😍; вас всіх з величезною радістю вітаю; Архипа ...вітаю з днем народження....нехай у нього все скластися в житті".

До цього ми писали, між парою виник серйозний скандал. Все почалося з того, що співачка звернулася в поліцію, заявивши, що її котедж обікрали. В якості підозрюваних були представлені відразу дві особи, які раніше приходили в будинок до Тарзана.

Як виявилося після, дівчата вкрали коштовності на загальну суму п'ять мільйонів рублів. Причому одна з них була коханкою чоловіка. Незважаючи на зраду чоловіка, Наташа Корольова вирішила з ним не розлучатися і вважає, що все було підлаштовано. Тому романтичний ролик, який пара представила на день Всіх Закоханих, викликав вкрай багато поганих слів і критики.

Нагадавши, чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

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