Любили один одного і роботу

Коли йдуть з життя кумири шанувальники починають згадувати всі деталі їхнього життя. Так з'являються нові легенди, або розкриваються старі таємниці. Про це Стас Садальський написав на своїй сторінці в Instagram

Подружню пару акторів Андрія Мягкова і Анастасію Вознесенську вважали дуже міцною. Їх шлюб був укладений ще в студентські роки в 1963 році. Проте проживши разом більше 55 років дітьми актори так і не обзавелися.

Спільні знайомі подружжя відзначають, що Андрій Мягков і Анастасія Вознесенська жили дуже близько. Ніколи і ніхто не знав, що відбувається за зачиненими дверима їхнього житла.

Свою реалізацію актори шукали в кар'єрі не відволікаючись ні на що, в тому числі і на народження дітей.

Анастасія Вознесенська якось сказала, що діти могли б бути в їхньому житті, але професія не дозволила.

Сам Андрій Мягков в одному з нечисленних інтерв'ю визнав, що вся його увага була поглинена роботою і думати про особисте життя часу не було. Поступово вона відійшла на другий план. Не знаючи іншого життя актор не сумував про втрату того, що не мав.

Однак свою дружину Андрій Мягков любив ніжно і віддано. А всі чутки про романи з партнерками так і залишилися чутками.