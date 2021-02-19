Коли йдуть з життя кумири шанувальники починають згадувати всі деталі їхнього життя. Так з'являються нові легенди, або розкриваються старі таємниці.
Спільні знайомі подружжя відзначають, що Андрій Мягков і Анастасія Вознесенська жили дуже близько. Ніколи і ніхто не знав, що відбувається за зачиненими дверима їхнього житла.
Свою реалізацію актори шукали в кар'єрі не відволікаючись ні на що, в тому числі і на народження дітей.
Анастасія Вознесенська якось сказала, що діти могли б бути в їхньому житті, але професія не дозволила.
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Сам Андрій Мягков в одному з нечисленних інтерв'ю визнав, що вся його увага була поглинена роботою і думати про особисте життя часу не було. Поступово вона відійшла на другий план. Не знаючи іншого життя актор не сумував про втрату того, що не мав.
Однак свою дружину Андрій Мягков любив ніжно і віддано. А всі чутки про романи з партнерками так і залишилися чутками.
Стас Садальський також підкреслив особливу любов між подружжям.
Шанувальники висловили свої співчуття дружині.
Нагадаємо, що 18 лютого Андрій Мягков пішов з життя.
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Також Politeka писала, у Мережі обговорюють висловлювання Андрія Мягкова про Україну.