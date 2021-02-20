Найкрасивіша дівчина-водій автобуса вражає фігурою в Instagram на своїх фото

Мешканка англійського графства Ессекс виявилася найкрасивішою дівчиною, яка працює водієм автобуса. Причому під час спілкування з шанувальниками, яких вона знайшла в Instagram, дівчина заявила, що не хоче міняти роботу.

Незважаючи на те, що багато людей говорять Джоді Лі Фокс змінити роботу, адже вона занадто красива для такої професії, вона відмовляється. Джоді навіть присягнулася боротися зі стереотипами на своєму роді діяльності. Дівчина також активно веде "Тік-ТоК", де розповідає пам'ятні історії про пасажирів, яких зустрічає на роботі.

Після того, як дівчині захотілося працювати водієм, вона часто чує, що ця робота не для неї. Фокс зазначила, що чоловіки роблять компліменти її зовнішності, а жінки хвалять манікюр і зачіску.

За словами Фокс, коли вона розповіла про свою професію користувачам додатка, в якому записує відео, вони були дуже здивовані, адже дивлячись на фото Джолі в Instagram абсолютно не схоже, що вона працює водієм автобуса.

На знімках дівчина із задоволенням позує перед камерою будинку, показує свій яскравий макіяж з акцентом на виразні очі, а також дивує доглянутими довгими локонами. Струнка Джоді Фокс також не боїться експериментів, тому показує фігуру і в одній піжамі.

"До 24-ї глави Вашого життя; більше благословень. Більше життя, ви чудова; просто ідеальна жінка😍 🥺; неземна красуня !! 😍 ; красуня, сподіваюся, у тебе буде чудовий день Хх; біса красива, з днем народження неземна лялечка🎉; сподіваюся, ти не зіпсуєшся; як ніби ти водій автобуса, це нереально", - пишуть шанувальники.

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