Популярна українська виконавиця Насля Каменських поділилася в особистому відео приємним сюрпризом

Знаменита артистка звикла до уваги шанувальників і близьких, тому постійно ділиться в Instagram різними відео, щоб підігріти інтерес до себе і своєї кар'єри. Так як через карантин виконавиця рідко виступає, вона все більше часу проводить вдома за навчанням.

Прокинувшись вранці, Каменських вирішила показати несподіваний подарунок від шанувальників, який її чекав на початку робочого дня. Також вона зазначила, що любить такі моменти, адже вони дуже добре піднімають настрій.

"Ви не уявляєте, як приємно прокидатися і бачити від вас такі подарунки" - поділилася Настя в сторі.

Не обійшлося і без роликів з демонстрацією фігури. Настя позувала в червоній толстовці від бренду своєї подруги-Анни Завгородньої, яка є дружиною позитиву і колегою Потапа. Після цього співачка задерла вгору кофту, показуючи плоский живіт і білий міні-топік, яким помилувалася на камеру.

Сама зірка була повністю без макіяжу і зачіски, показуючи себе справжньою і сонною після пробудження.

До цього Настя Каменських порадувала українців чарівним відео у своєму Instagram. Красуня в короткому ролику, який є фрагментом її нового кліпу" Почуття", показала себе справжню.

"Ой Настенька, це таке педантичне питання. Що хоче жінка? Любові, ласки і тепла", "така красива тут", "на Ніколь Кідман тут схожа", "така справжня", "Люблю тебе", "розумію тебе без слів", "я завжди з тобою поруч", "вогонь", - пишуть користувачі в коментарях до відео Насті.

Нагадавши, Потап показав опухлу Каменських з мішками під очима в звичайному житті: "Лежбище...".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських з " півнями "на голові здивувала чесними фото без косметики:"Стрижка вогонь, звичайно".

Також Politeka писала, пустотлива Настя Каменських позагравала з українцями:"без Потапа набагато краще".