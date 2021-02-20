Тренер і телеведуча Марина Боржемська здивувала спокусливим фото з ванної кімнати

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська порадувала шанувальників пікантним фото, а в підписі до нього поділилася своїми роздумами про жіночу привабливість.

На новому знімку Марина відображена в розкішній ванній кімнаті, вона вальяжно прилягла в білосніжну ванну, в якій, правда, немає води. Для фотосесії телезірка вбралася у білий шовковий наряд з мереживами – коротку нічну сорочку і халатик. Вбрання тільки підкреслило всі достоїнства фігури і стрункі ніжки красуні. Волосся телеведучої розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий стриманий макіяж і чарівна посмішка, вона кокетливо дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Боржемська розповіла про жіночу привабливість. За словами Марини, чарівність жінки не залежить від віку, важливо лише любити себе, тоді й інші тебе полюблять. "Мені здається, що багато хто не подобаються собі, коли їх щось не влаштовує, тому якщо ви хочете схуднути або перефарбувати волосся, щоб стати більш щасливою і впевненою, зробіть це!",- закликає телезірка.

Шанувальники в захваті від нового фото Боржемської, її обсипають компліментами в коментарях до публікації. "Чиста правда", "Марина, ви така квітуча!", "Супер, ви наша красуня", "Згодна. Чи не будеш собі подобається, то нікому теж", "Супер, без сумнівів", "Дуже красива", "Чудово виглядаєте, миленька дівчина", "Ви залучаєте все погляди", - пишуть користувачі під фото Марини.

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