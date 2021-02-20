Відома співачка Злата Огневич показала себе в новому спокусливому образі
На фото зірка позувала в чорній сукні з прозорими частинами. Злата лежала на ліжку, а в руках тримала келих, а волосся залишила розпущеним. Огневич дивилася в камеру, заманюючи грайливим поглядом. На інших кадрах співачка показала ще кілька сміливих ракурсів, додаючи ще більше пікантності образу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальних мережах.
"Я знайшла команду мрії. Саме так!
Дівчата, які ж Ви Класні, легкі і креативні. Все, що я люблю-склалося в неймовірної краси фотосет. Знаю, що скоро весна, тому цей тиждень стане тижнем краси, сексуальності, ніжності і.... любові! Буду вас радувати кожен день думками, новинами і позитивними афірмаціями", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Вогонь", "Вау-вау-вау", " Ну як можна так красиво?", "Впевнена, красива, талановита. Любимо", "Боже, Злата, ти шикарна", " про Боги!!! Злата!!! Ну не можна ж бути такою чарівною!!!", "Зла, ви красива, так тримати"," Богиня просто, що не фотографія, то неможливо відвести очі","фатальна жінка".
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