Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій) розкрив деталі виходу колеги Дениса Манжосова з команди

Як пише Politeka.net, Степан Казанін у своєму ексклюзивному інтерв'ю для програми "ЖВЛ" на "1+1" розповів правду про своє ставлення до раптового виходу з команди "Кварталу 95" актора Дениса Манжосова (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

За словами Степана Казаніна рішення про вихід з "Кварталу" Дениса Манжосова було прийнято під час туру команди, коли було багато концертів і існувало певне напруження. У день, коли Денис все-таки припинив співпрацю зі студією "Квартал 95", у команди акторів було цілих два концерти і весь текст Дениса повинен був говорити хтось інший. Більшість слів тоді треба було говорити саме Казаніну, за що він спершу розлютився Манжосова.

"Як тільки він пішов, в цей день у нас було два концерти і багато тексту звалилося, в основному, на мене. Була якась така злість, тому що він посеред туру пішов",- згадує Степан Казанін.

Але, за його словами, ці руйнівні емоції незабаром пройшли, а замість них прийшло більш філософське розуміння ситуації. Тому зараз актор "Кварталу" не тримає зла на колишнього колегу, оскільки він прийняв саме те, рішення, яке хотів сам, без зайвого тиску з боку команди "Кварталу 95".

"На наступний день, мені здається, все пройшло. Я зрозумів, що все складається, що все можливо. А все інше... Ну, дай Бог йому здоров'я. Тобто це було його рішення, ніхто там не голосував, не виганяв і так далі. Ну, пішов і пішов. Потім я до цього теж якось так філософськи ставлюся", - розповів Степан Казанін в інтерв'ю.

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