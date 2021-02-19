Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій) розкрив деталі виходу колеги Дениса Манжосова з команди
Як пише Politeka.net, Степан Казанін у своєму ексклюзивному інтерв'ю для програми "ЖВЛ" на "1+1" розповів правду про своє ставлення до раптового виходу з команди "Кварталу 95" актора Дениса Манжосова (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).
За словами Степана Казаніна рішення про вихід з "Кварталу" Дениса Манжосова було прийнято під час туру команди, коли було багато концертів і існувало певне напруження. У день, коли Денис все-таки припинив співпрацю зі студією "Квартал 95", у команди акторів було цілих два концерти і весь текст Дениса повинен був говорити хтось інший. Більшість слів тоді треба було говорити саме Казаніну, за що він спершу розлютився Манжосова.
"Як тільки він пішов, в цей день у нас було два концерти і багато тексту звалилося, в основному, на мене. Була якась така злість, тому що він посеред туру пішов",- згадує Степан Казанін.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Віктор Павлік епічно зганьбився перед українцями, забувши про правила пристойності: "Це перший гість, який...."
Українська дівчина Бонда Куриленко посвітила бюстом в занадто ефектному декольте: "Цікава поза"
Полякова застукала свою 15-річну дочку за витівками на дивані з хлопцем: "Маша..."
Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак проговорився про небезпечну недугу Еллерта: "У чувака..."
Але, за його словами, ці руйнівні емоції незабаром пройшли, а замість них прийшло більш філософське розуміння ситуації. Тому зараз актор "Кварталу" не тримає зла на колишнього колегу, оскільки він прийняв саме те, рішення, яке хотів сам, без зайвого тиску з боку команди "Кварталу 95".
"На наступний день, мені здається, все пройшло. Я зрозумів, що все складається, що все можливо. А все інше... Ну, дай Бог йому здоров'я. Тобто це було його рішення, ніхто там не голосував, не виганяв і так далі. Ну, пішов і пішов. Потім я до цього теж якось так філософськи ставлюся", - розповів Степан Казанін в інтерв'ю.
Нагадаємо, "Квартал 95 "втратив головну зірку після витівки, друг Кошового не витримав:" зовсім вже..."
Як повідомляла Politeka, худенький Кошовий, невпізнанна Кравець і веселун Ткач: як виглядали закохані зірки "Кварталу 95" в молодості
Також Politeka писала, що Казанін з " Квартал 95 "показав яскраво-руду дружину і синів, рідкісне фото:" завжди приємно дивитися..."