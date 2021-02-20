Відома українська телеведуча Катя Осадча показала справжню себе без макіяжу і фотошопу

Артистка любить показувати в Instagram різні аспекти свого життя і при цьому не боїться засвітитися перед камерою без макіяжу, укладання і модних образів. Так як Катерина постійно знаходиться в центрі подій, вона намагається максимально доглядати за собою.

"Три рази на тиждень займаюся йогою. Також почала бігати і кожен день роблю розминку. Не можу сама тренуватися довго, тому шукаю Короткі відео з певними фізичними вправами» - розповідала раніше зірка.

Як видно на знімку з розділу Сторі, знаменитість відчуває себе чудово і без всяких сценічних образів. Вона виглядає природно і привабливо навіть з дрібними мімічними зморшками навколо очей і з легкою посмішкою на обличчі. Зазначимо, Осадча дотримується принципів роздільного харчування.

"Для поліпшення кольору обличчя використовую масло вітаміну С на шкіру, а також їм його. Для зволоження шкіри рук роблю маски з різного крему", - розповідала раніше зірка.

Також раніше в мережі з'явилися кадри з вечірки 43-річної телеведучої Василини Фролової, на якій побувала і Катерина Осадча. На знімках щаслива Фролова позувала поруч з 37-річною Осадчою. Образ останніх викликав подив у публіки.

"️️Що за бабка🤔?!",- відреагувала одна з користувачок.

"Що за манери? 🤦 🏼 "; "Катя як вчителька стала красива! 💯 👌 "; "👈тітка, що вам не подобається? питання про бабку? а що, вона "дівчинка"? Пенсія на носі, а їм грати в "дочки-матері" захотілося! Баба, вона і в Африці баба, та коли тобі 45..."; "вам би до окуліста. Самі ж старієте, тому що із зором проблеми 😊"; "чим страшніше - тим модніше😂".

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