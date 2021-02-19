Відомий український фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в хвилини релаксу
На фото Плакидюк лежала без одягу і білизни на кушетці, поки нею займалися професійні масажисти. Соня притулилася бюстом до ліжка, а очі закрила від задоволення. На другому фото зірка вже лягла на спину, дивлячись прямо в камеру. Рот у фотографа був відкритий, красуня видавала досить провокаційні звуки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дівчата витягують з нас чудові звуки", - написала зірка, натякаючи на масажисток.
"Оооо, що мені роблять ...", - сказала Соня в відео.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Мадам лягли і просять", "гаряча штучка", "це ж ким треба бути, щоб так зустрічали", "кішечка", "дуже невимушено і заразливо", "терміново потрібно до вас в гості", "Софі, це чудово", "Лукреція з еліти", "це просто вогонь".
Ми писали, що відомий український фотограф Соня Плакидюк з'явилася в компанії накачаних красенів.
Фотограф постала в мереживному обтягуючому корсеті, який ледве тримався на пишних грудях, а також обтягнув ідеальну талію.
Прикраси з намистин і сітчасті колготки завершили сміливий образ зірки.
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" ледь не впустила бюст з екстра-декольте
А ще Politeka повідомляла, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала фото в ліжку і видала свій готельний номер
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